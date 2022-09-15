الحكيم يؤكد للسفيرة الامريكية دعوته لتشكيل حكومة خدمة وطنية

2022/09/15 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،

اليوم الخميس، للسفيرة الامريكية الينا

رومانسكي، دعوته لتشكيل حكومة خدمة

وطنية.

وذكر الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مستجدات الشأن السياسي

العراقي والإقلي

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