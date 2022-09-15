بالأرقام.. إحصائية رسمية بعدد الحوادث والوفيات والإصابات المسجلة في عموم العراق

2022/09/15 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - ورد عبد الأمير

أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عدد الحوادث المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية إضافة الى الوفيات والإصابات الناتجة عنها.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد حوادث الحريق خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 28 حادثاً متفرقاً بين عموم المحافظات"، مبينا ان "محافظة كركوك شهدت إخماد حريق بسبب تماس كهربائي اندلع داخل دار سكن في منطقة العمل الشعبي دون تسجيل إصابات بشرية".

وأضاف عبد الرحمن ان "فرق الدفاع المدني في ديالى تدخلت للسيطرة على حريق اندلع في مخزن للمواد الزراعية في قضاء المقدادية، أما في كربلاء المقدسة فقد اندلع حريق داخل فرن للصمون بقضاء الهندية التابع للمحافظة بسبب تسريب غاز دون تسجيل إصابات بشرية".

وتابع ان "محافظة المثنى شهدت اندلاع حريق بمساحات من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الرميثة التابع إلى المحافظة، بسبب عبث الأطفال، حيث تمكن الدفاع المدني من إخماده دون تسجيل إصابات بشرية".

ولفت إلى أن "عدد الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية بلغ (2) حالتين، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتين لرجل وامرأة نتيجة حادث سقوط مركبة بسبب السرعة في مشروع بزل بقضاء الخالص في ديالى"، مشيراً إلى أن "عدد واجبات الإنقاذ بلغت (2)، فيما بلغت عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث إصابة واحدة".

وأكد أن "فرق الدفاع المدني تواصل جهدها الخدمي المقدم للموكب الحسينية من خلال نقل وتزويد المياه على طول خط سير الزائرين".

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