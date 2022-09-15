"علم المثلية" يوضع بشكل رسمي على كتاب مدرسي في كردستان (صور)

2022/09/15 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، اثارت حفيظة عدد من المواطنين العراقيين.

وتوثق الصورة وجود "علم المثلية" بشكل رسمي على كتاب مدرسي في اقليم كردستان.

وفي هذا الصدد طالبت النائب في برلمان كردستان عن الاتحاد الإسلامي الكردستاتي هلز أحمد بوتاني، بحسب وثيقة تلقتها (بغداد اليوم)، وزارة التربية بإزالة علم "قوس قزح" على المقرر الدراسي لمادة العلوم في المدارس الأساسية.

واوضحت النائب طلبها، بان "هذا الشعار يرمز لشعار المثليين".

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