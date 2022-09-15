إيران تعلن عدد مواطنيها المتوفين في العراق خلال الزيارة الاربعينية (صورة)

2022/09/15 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت الجمهورية الاسلامية ايران، اليوم الخميس، عن عدد الزائرين المتوفين اثناء ادائهم زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

ونشرت لجنة شكلتها السفارة الايرانية في العراق قائمة تلقتها (بغداد اليوم)، بأسماء وأعداد الزائرين الإيرانيين المتوفين في العراق بحوادث السير والوفاة الطبيعية، حيث بلغ عدد المتوفين حسب القائمة 56 شخصا.

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