تسجيل 28 حادثا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

2022/09/15 | 16:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دون تسجيل إصابات بشرية.

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