روبوت توصيل يفاجىء الشرطة ويدخل مسرح جريمة مغلق.. شاهد ما حدث

2022/09/15 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة غريبة وقعت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، دخل روبوت لتوصيل الطعام مسرح جريمة مغلق بعدما تسلل عبر الشريط الأصفر لمسرح الجريمة بمساعدة مصور تلفزيوني كان يتواجد في المكان.

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