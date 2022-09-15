2022/09/15 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال مصدر، ‏الخميس‏، 15‏ أيلول‏، 2022 إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سوف يشارك في...

ظهرت المقالة مصدر: الكاظمي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أولاً على المسلة.

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