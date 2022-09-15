ايران: لن نبقى ننتظر عودة أمريكا للاتفاق النووي

2022/09/15 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 09/15/2022، إنه بالرغم من التزامنا بعملية التفاوض لإعادة إحياء...

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