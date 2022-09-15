2022/09/15 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد التشيع في أصقاعه وبؤره شحناً هائلاً في شعائره، يبلغ ذروته المشهدية في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشيع بين ظلامته وبين نعيم سلطته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشيع بين ظلامته وبين نعيم سلطته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).