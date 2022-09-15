الرافدين يوجه إعماماً لفروعه يخص قرض شراء شقق بمجمع بسماية

2022/09/15 | 16:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، اليوم الخميس، إعماماً لفروعه يخص قرض شراء شقق مجمع بسماية.وجاء في وثيقة صادرة عن المصرف ما ورد في ادناه:

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