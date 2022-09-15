“غازبروم” لأوروبا: لابديل للغاز الروسي



“غازبروم” لأوروبا: لابديل للغاز الروسي
2022/09/15 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/المركز الخبري الوطني قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية غازبروم، أوليج أكسيوتين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا .

   وأضاف أكسيوتين في مؤتمر صحفي، إنه “لا يمكن توقع وصول إمدادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “غازبروم” لأوروبا: لابديل للغاز الروسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“غازبروم” لأوروبا: لابديل للغاز الروسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“غازبروم” لأوروبا: لابديل للغاز الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).



واصل القراءة على المركز الخبري


Sponsored Links