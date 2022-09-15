“غازبروم” لأوروبا: لابديل للغاز الروسي

2022/09/15 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية غازبروم، أوليج أكسيوتين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا .وأضاف أكسيوتين في مؤتمر صحفي، إنه “لا يمكن توقع وصول إمدادات […]

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