2022/09/15 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن إعادة فتح أغلب الطرق المغلقة لتأمين زائري الأربعينية في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي خرق خلال خطة تأمين الزائرين.وقال قائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح أغلب الطرق المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح أغلب الطرق المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح أغلب الطرق المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).