11 مليون أمّي.. لهذه الأسباب يعجز العراق عن معالجة ظاهرة الأمية

2022/09/15 | 16:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تقف أزمات العراق عند الصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية والأمنية فحسب، بل تتعدى لملفات أخرى لا تقل أهمية، لا سيما مع الإحصاءات التي تكشف عن نسب عالية من الأمية التي تسجلها البلاد عاما بعد آخر.

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