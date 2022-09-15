2022/09/15 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ddt7QmjqTpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعقاد البرلمان.. صراع مؤجل لتفاهم معطل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انعقاد البرلمان.. صراع مؤجل لتفاهم معطل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).