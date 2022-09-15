2022/09/15 | 16:48 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير بريطاني: أمريكا تضغط على بغداد لالغاء قرار القضاء بايقاف تصدير نفط كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/15 | 16:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني: أمريكا تضغط على بغداد لالغاء قرار القضاء بايقاف تصدير نفط كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني: أمريكا تضغط على بغداد لالغاء قرار القضاء بايقاف تصدير نفط كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).