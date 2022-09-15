بالجرم المشهود.. ضبط مديرة مدرسة متلبسة بالابتزاز والرشوة في بغداد

2022/09/15 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، ضبط مُديرة مدرسةٍ حكوميَّةٍ

مُتلِّبسة باقتراف جريمة الرشوة بالجرم

المشهود.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق

مُذ

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