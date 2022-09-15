بوزن (4) طن لحم.. نصب اكبر شيش شاورما في العالم وسط كربلاء (فيديو)

2022/09/15 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصب الموقع الثاني في مضيف العتبة

الحسينية المقدسة، الذي يقع في شارع

السدرة وسط مدينة كربلاء، اكبر شيش كص

(شاورما) لحم في العالم، بعد اعداد استمر

لثلاثة ايام ويمكنه اطعام بحدود (30) الف

زائر.

وقال مدي

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