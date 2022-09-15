2022/09/15 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعترافها بالهزيمة في الانتخابات

البرلمانية، قدمت رئيسة الوزراء

السويدية، ماغدالينا أندرسون،

استقالتها إلى رئيس البرلمان، أندرياس

نورلين.

وكتبت بوابة "نورديك نيوز" تقول بهذا

الشأن: "تقدمت رئيسة وز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة وزراء السويد تستقيل من منصبها بعد خسارة الانتخابات البرلمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة وزراء السويد تستقيل من منصبها بعد خسارة الانتخابات البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).