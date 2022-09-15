البدء بشراكة ستراتيجية وتكنلوجية مع الباكستان في مجال التصنيع العسكري

2022/09/15 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، مع وزير الانتاج الحربي الباكستاني التعاون في مجال التصنيع العسكري.

وذكر بيان للهيئة، أن “وفداً من هيئة التصنيع الحربي برئاسة رئيس الهيئة قد زار باكستان لمدة ثلاثة ايام أطلع فيها على الامكانات المتاحة في مجال التعاون الصناعات الحربية” لافتاً الى أن “رئيس الهيئة التقى مع قائد الجيش وكبار قادة الجيش الباكستاني والفنيين المختصين في‏ عدة مجالات وقام بزيارة المصانع العسكرية الباكستانية”.

وقد أبدى الجانب الباكستاني استعداده الكامل لنقل التكنولوجيا والشراكة مع العراق في هذا المجال.

ولغرض تنفيذ هذه التفاهمات وقع الجانبان محضر اجتماع تفصيلي مع جدول زمني للبدء بشراكة ستراتيجية تبدأ من نقل التكنولوجيا وتنتهي بإنتاج محلي للاعتدة والأسلحة والمعدات التي يحتاج لها الجيش العراقي وقواتنا الأمنية في داخل العراق.

وعلى هامش الزيارة، بحسب البيان، زار رئيس الهيئة مقر السفارة العراقية في إسلام آباد، والتقى مع ملاكها واطلع على سير العمل في اطار العلاقات الثنائية، واشاد بعمل السفارة خاصة موضوع اصدار تأشيرات الدخول للزوار الباكستانيين.

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