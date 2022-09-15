إعتقال خمسة موظفين بتهمة هدر المال العام واختلاس (7) مليارات دينار في صلاح الدين

2022/09/15 | 16:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس، الحكم على 5 موظفين بالسجن 15 عاما بينهم موظف هرب من المحكمة الى كركوك وتم اعتقاله واعادته للمحكمة.

وقال مصدر حكومي، إن “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما لكل موظف من 5 موظفين تم اعتقالهم بتهمة هدر المال العام واختلاس 7 مليارات دينار”، مبينا أن “من بين المحكومين المدعو (ق.



ن) الذي يعمل موظفاً في قسم التخطيط بديوان محافظة صلاح الدين، وهو من سكان قرية الخزامية التابعة لقضاء العلم شرقي صلاح الدين”.

وأكد المصدر أن “المتهم (ق .



ن) سيحال الى المحكمة مرة أخرى بتهم أخرى بعد هروبه قبل يومين من محكمة جنايات صلاح الدين، وتم القبض عليه مرة أخرى في كركوك، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والامن الوطني.

وأفاد مصدر أمني في صلاح الدين، أمس الأربعاء، بالقبض على موظف متهم باختلاس 7 مليارات دينار بعد هروبه من محكمة تكريت باتجاه كركوك.

واكد المصدر أن “قوات الأمن وبالتنسيق مع الأمن الوطني في كركوك تم اعتقال المتهم الهارب في ناحية الزاب واقتياده الى تكريت لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية اللازمة”.

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