اعتقله أمن الحشد قبل فترة.. وفاة الشيخ إقبال دوحان

2022/09/15 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بوفاة الشيخ إقبال دوحان الذي اعتقله امن الحشد قبل عدة أيام.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "دوحان يعتبر من الشخصيات العشائرية والأكاديمية في محافظة الديوانية وأعتقل قبل ايام قليلة من قبل أمن الحشد بتهمة التخطيط لعودة حزب البعث المباد".

واضاف ان الشيخ اقبال كان يعاني من وضع صحي متدهور".

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