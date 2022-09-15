تعميم من الرافدين يتعلق بشراء شقق بسماية (وثيقة)

2022/09/15 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، اعماما الى فروعه فيما يتعلق بشراء شقق بسماية.وذكرت وثيقة صادرة عن المصرف الرافدين وموجهة الى فروعه حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، انه "تقرر اعتماد سعر صرف الدولار بنحو (1460)، دينار في بيع شقق بسماية للمعاملات غير المنجزة والجديدة".ادناه نص الوثيقة:

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