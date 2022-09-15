بوتين يندد أمام شي بالسعي إلى إقامة “عالم أحادي القطب” ومجموعة السبع تتعهّد منع روسيا من “الاستفادة” من حرب أوكرانيا

2022/09/15 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمرقند (أوزبكستان) – نيوهاردنبرغ (ألمانيا),- (أ ف ب) ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس خلال لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ في أوزبكستان بالمحاولات الغربية الهادفة إلى إقامة “عالم أحادي القطب” مشيدا ب”الموقف المتوازن” لبكين بشأن أوكرانيا.وأكد بوتين لشي في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن “محاولات إقامة عالم أحادي القطب […]

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