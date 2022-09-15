انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة في دولة الإمارات

2022/09/15 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشخاص يعبرون جسرا في درجات حرارة ورطوبة مرتفعة في دبي في 24 حزيران/يونيو 2022 © اف ب كريم صاحب دبي (أ ف ب) – أعلنت الإمارات الخميس عن انتهاء فترة “حظر العمل وقت الظهيرة” الذي يمنع خلاله تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، بحسب بيان.وقالت وزارة الموارد البشرية […]

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