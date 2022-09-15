ملياردير يتبرّع بشركته من أجل كوكب الأرض

2022/09/15 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحد متاجر “باتاغونيا” في نيويورك في 14 أيلول/سبتمبر 2022 © غيتي عبر ا ف ب Michael M.Santiago نيويورك (أ ف ب) – قرر مؤسس “باتاغونيا”، وهي علامة تجارية للملابس معروفة بمواقفها المؤيدة للقضايا البيئية، أن يتبرع وهو في الثالثة والثمانين بشركته، رغبةً منه في تقديم المزيد لكوكب الأرض.وكان بإمكان إيفون شواينارد أن […]

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