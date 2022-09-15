2022/09/15 | 17:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق مواد جنائية مختلفة.. شرطة البصرة تطيح بـ23 متهماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/15 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفق مواد جنائية مختلفة.. شرطة البصرة تطيح بـ23 متهماً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفق مواد جنائية مختلفة.. شرطة البصرة تطيح بـ23 متهماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).