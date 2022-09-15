2022/09/15 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IWv5INMOUNE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يكشف سبب انسحابات مقتدى الصدر المتكررة في حديث مباشر بينهم!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اياد علاوي يكشف سبب انسحابات مقتدى الصدر المتكررة في حديث مباشر بينهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).