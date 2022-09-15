روسيا: إرسال صواريخ أمريكية أبعد مدى لكييف يجعلها طرفاً بالنزاع

2022/09/15 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ أبعد مدى من منظومات هيمارس الأمريكية الصنع التي تستخدمها أوكرانيا فإنها ستتجاوز الخط الأحمر وتصبح طرفاً في الصراع.وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية: إن روسيا تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها

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