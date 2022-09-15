الحشد الشعبي يمسك بإرهابي شرقي الأنبار

2022/09/15 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء شرقي الأنبار.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ذلك جاء خلال عملية امنية نوعية، حيث تمكنت قوة من أمن واستخبارات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، من القاء القبض على المتهم المطلوب للقضاء […]

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