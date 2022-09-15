2022/09/15 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء شرق الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،انه “خلال عملية امنية نوعية تمكنت قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطيح بمطلوب بتهمة الإرهاب شرق الانبار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطيح بمطلوب بتهمة الإرهاب شرق الانبار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يطيح بمطلوب بتهمة الإرهاب شرق الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).