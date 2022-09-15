قائد بعثة الناتو لمستشار الامن القومي : الحلف سيقدم الدعم للعراق بما يحتاجه في مجال الأمن السيبراني

2022/09/15 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي،مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي إمكانية تدريب الشرطة الاتحادية من قبل الشرطة الإيطالية .وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب […]

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