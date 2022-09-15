2022/09/15 | 17:52 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم
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الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، قائد
بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق
جيوفاني اينوتشي.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للأعرجي ،
فقد “جرى خلال اللقاء، استعراض عمل
بعثة حلف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الأعرجي: الأزمة السياسية في طريقها للانفراج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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