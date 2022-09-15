قاسم الأعرجي: الأزمة السياسية في طريقها للانفراج

2022/09/15 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، قائد

بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق

جيوفاني اينوتشي.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للأعرجي ،

فقد “جرى خلال اللقاء، استعراض عمل

بعثة حلف

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