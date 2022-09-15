"سدايا" السعودية تطلق برنامجا عالميا لتمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي

2022/09/15 | 17:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وشركة Google Cloud تعاونا جديدا؛ يهدف إلى تمكين المرأة في العالم من ممارسة وظائف جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وذلك في الأسواق الناشئة، من خلال تدريب أكثر من 25 …

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