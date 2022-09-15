العتبة الحسينية: 12500 موكب عراقي وأجنبي شارك بزيارة الأربعين

2022/09/15 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء - واعأعلن قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم الخميس، إحصائية خاصة بعدد المواكب الحسينية المشاركة بإحياء مراسيم زيارة الأربعين لهذا العام، مبينة أن 12500 موكب تشارك في إحياء زيارة الأربعين بينها 300 موكب من دول أجنبية.وقال رئيس القسم عقيل الياسري في حديث للموقع الرسمي للعتبة الحسينية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يخفى على الجميع حجم المواكب التي وفدت إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الشعائر الحسينية وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين خلال الأربعين إذ شهدت الزيارة مشاركة مواكب عربية وأجنبية".وأضاف الياسري، أن "عدد الكفالات الممنوحة للمواكب وصل إلى (12500) كفالة فضلا عن المواكب المتواجدة في مدينة كربلاء"، موضحاً أنه "تم منح أكثر من (300) كفالة لمواكب عربية وأجنبية وأما العدد الآخر فقسم للمحافظات العراقية من الموصل إلى البصرة".وتابع الياسري أن "هذا العام تميز بوجود مواكب من بلدان عربية أشهرها من فلسطين التي شاركت في احياء مراسيم زيارة الأربعين فضلا عن مواكب من دول إسلامية وأجنبية لعدد من الدول منها الصين، وألمانيا، هولندا، السويد، نيجيريا، إيران، الهند، وباكستان".وبين أن "هناك انسيابية وتعاونا منقطع النظير بين المواكب والقوات الأمنية والجهات التنظيمية والخدمية وتم وضع مسارات لتأمين الزائرين وعدم التزاحم بين المواكب والزائر لأداء مراسيم زيارة الأربعين".

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