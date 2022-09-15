الكشف عن تفاصيل ووثائق غير معلنة بشأن عمليات اقتحام الخضراء - عاجل

2022/09/15 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن حقيقة اختفاء وثائق حصر اضرار المباني في المنطقة الخضراء.

وقالت المصادر لـ (بغداد اليوم)، إن "ازمة الخضراء وتداعياتها ومنها اقتحام مجلس النواب وملحقاته والقصر الجمهوري ادت الى اضرار مادية متفاوتة وتم بالفعل تشكيل لجنة عليا لحصر الاضرار والخسائر المادية والتي انتهت من عملها خلال اقل من اسبوع".

وأضافت، أن "هناك بالفعل وثائق تحدد بدقة الخسائر المادية لكنها ليست كبيرة جدا لكن نستبعد نشرها للرأي العام في ظل الظروف الراهنة حتى لا تؤدي الى خلق سجال سياسي اخر"، مؤكدا بأن "أعمال الترميم والتأهيل لبعض الاضرار انتهت والمباني اصبحت شبه جاهزة لاي نشاط حكومي".

وأشارت الى أن "نشر وثائق اضرار ازمة الخضراء مرتبطة برئاسة مجلس النواب والحكومة وهما من يمكنهما نشرهما للرأي العام لكن الرأي السائد هو غض النظر عن هذه الجزئية بالوقت الراهن".

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