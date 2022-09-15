توجيهات مشددة وعاجلة تخص الزوار الايرانيين شرقي العراق

2022/09/15 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تنسيقية زيارة الاربعين ابراهيم خليل، اليوم الخميس، صدور توجيهات مشددة حيال نقل الزوار الايرانيين شرق العراق.

وقال خليل في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "توجيهات مشددة صدرت لكل اصحاب مركبات الاجرة والباصات التي تنقل يوميا الاف الزوار من جنسيات ايرانية او افغانية او اذرية من منفذ المنذرية شرق العراق بضرورة اعتماد المسارات البرية المحددة لنقلهم وعدم الاجتهاد في نقلهم من طرق بديلة".

وبين، أن "هذه الاجراءات تنظيمية وامنية في ذات الوقت"، لافتا الى ان "4 من الزوار الايرانيين تم احتجازهم في نقطة امنية بين ديالى وبغداد لعدم حملهم اي جوازات، فقد بقيت مع اقرانهم في قوافل اخرى بالاضافة الى انهم جاوؤا في طريق غير موجودة في خارطة نقل الزوار".

وأشار الى أن "تحديد مسارات نقل الزوار في طرق محددة مهمة من اجل التنسيق عن اي طارئ وضمان مرونة في وصولهم دون اي اشكاليات".

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