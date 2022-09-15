مصر وقطر..

2022/09/15 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من ثلاثة شهور من زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى القاهرة، جاءت زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الدوحة لتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعاون الاقتصادي.

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