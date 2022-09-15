اكثر من 12000 موكب عراقي وأجنبي شارك بزيارة الأربعين

2022/09/15 | 18:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا العام تميز بوجود مواكب من بلدان عربية.

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