المفوضية الأوربية: الاتحاد الأوربي سيدعم القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا طالما اقتضت الضرورة

2022/09/15 | 18:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيس المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوربي تمضي قدماً.

ونقلت “فرانس برس” عن فون دير لايين، قولها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أن “الاتحاد سيدعم القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا طالما اقتضت الضرورة”.

وأضافت “لا يمكننا أبداً أن نجاري التضحية التي يبذلها الأوكرانيون، ولن نتمكن من تعويض أولئك الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية والقانون”.

وشددت فون دير لايين على أن “الدول الأوروبية ستبقى حاضرة لدعم كييف، وقالت “كل ما نستطيع قوله هو أنكم ستجدون أصدقاءكم الأوربيين الى جانبكم طالما اقتضت الحاجة”.

من جانبه كرر زيلينسكي التأكيد على “رغبة بلاده بالإنضمام إلى السوق الأوربية الموحدة”.

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