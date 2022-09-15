نائب مستقل يدعو رئيس الوزراء لعزل فالح الفياض عن منصبه.. لهذه الأسباب

2022/09/15 | 18:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الخميس، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والقضاء العراقي إلى عزل واتخاذ الإجراءات القضائية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بعد حملة الاعتقالات الأخيرة في محافظة الديوانية، فيما بيّن أن هذه الاعتقالات تمثل “خرقا فاضحاً” للقانون.

وقال النائب المستقل، إن “هيئة الحشد الشعبي ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية ويجب عزل فالح الفياض لخرقهِ القانون وعدم استقلاليتهِ”.

وأضاف سالم أن “حملة الاعتقالات الأخيرة من قبل هيئة الحشد الشعبي تمثل خرقاً فاضحاً للقانون يجب التصدي له، خاصة بعد التيقن أن هذه الحملة في محافظة القادسية هُدِدَّ بها ناشطين ومحتجين”، مبينا انه ” لا يوجد نص قانوني يمنح هيئة الحشد الشعبي سلطة التحقيق القضائي وحتى القوانين الخاصة وهي كلاً من الأمر الديواني رقم (91 ) لسنة (2016) وقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة (2016)”.

وتابع النائب المستقل أن “الهيئة وقادتها لا يمنحون صفة (أعضاء الضبط القضائي) المكلفون بالتحري عن الجرائم وقبول الإخبارات والشكاوى التي حددتها المادة (39) من قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971)”، مبينا أن “السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافِهِم وقمع حرية الرأي”.

ودعا النائب المستقل القائد العام للقوات المسلحة الى “عزل فالح الفياض عن منصبهِ”، مطالباً الادعاء العام بــ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت، قبل أيام، اعتقال مجموعة أوردت بأنها بعثية، من بينها أحد الأساتذة الجامعيين، وكانت تخطط لأعمال تستهدف أمن البلاد، من دون الإدلاء بتفاصيل أكثر عن كيفية التوصل الى هذه المجموعة.

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