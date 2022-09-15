2022/09/15 | 18:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز معدل فوائد القروض العقارية في أمريكا إلى أكثر من 6% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد القروض العقارية في أمريكا تبلغ أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد القروض العقارية في أمريكا تبلغ أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).