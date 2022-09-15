المباشرة بتهيئة مواقع المرحلة الثانية لمشروع الأبنية المدرسية

2022/09/15 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المباشرة بتهيئة المواقع للشروع بالمرحلة الثانية من مشروع الأبنية المدرسية والمتضمنة إنشاء 3 آلاف مدرسة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، في بيان، إن “اللجنة العليا لبناء المدارس، تشكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصدر عن اللجنة، القرار رقم (2 لسنة 2020) الخاص ببناء (1000) مدرسة نموذجية، ضمن الاتفاقية الإطارية (العراقية – الصينية)”.وأضاف، أن “اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات؛ من أجل وضع خطة ملائمة لإعداد التصاميم النموذجية الخاصة بإنشاء المدارس”.ونوه مجيد، إلى أن “الأمين العام لمجلس الوزراء، وجه المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، بوضع أفضل التصاميم الهندسية النموذجية للأبنية؛ لتكون في مصاف النماذج العالمية، وتضمنت التصاميم أبنية مدرسية بطبقتين، تحتوي كل بناية على خمس قاعات إضافية للدراسات المختبرية والإلكترونية وقاعة للاجتماعات، وبمساحة (3000) م2 لكل بناية، حيث إن هذه التصاميم والمساحات تستخدم لأول مرة في العراق”.وتابع أن “اللجنة العليا لبناء المدارس، صادقت على أربعة نماذج وتم اعتمادها، بسعات (12، و18، و24) صفا وتم تأليف إدارة تنفيذية للمشروع برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية”.ولفت إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت المحافظات، بتزويد اللجنة بمساحات قطع الأراضي الجاهزة؛ لغرض الشروع بعملية المسح الميداني وتجهيزها للمشروع”.وبين مجيد أن “اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجانب الصيني، استمرت ستة أشهر، من أجل الوقوف على اختيار الشركات الرصينة التي لها خبرات طويلة في مجال البناء والعمران”.وأكد أن “مجلس الوزراء، أقر توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس، وإحالة تنفيذ المشروع إلى الشركتين الصينيتين (Power China) و (Sinotec) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (386 لسنة 2021) وتعمل الإدارة التنفيذية للمشروع بإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء، على إعداد المسودة النهائية للعقد، لغرض توقيعه، ومن ثم تسليم المواقع إلى الشركتين المذكورتين، لغرض المباشرة بالمشروع، بعد أن تم الإعداد لجميع الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، وتهيئة الملاكات الهندسية والفنية التي ستسهم بالإشراف على مراحل العمل ونسب الإنجاز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.وأشار إلى أنه “تم توقيع (15) عقداً، لإنشاء (1000) مدرسة نموذجية، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأمين العام لمجلس الوزراء والإدارة التنفيذية وممثلين عن الشركات المنفذة، يوم الخميس الموافق 16/12/2021، ووقع العقد عن الجانب العراقي، مدير الإدارة التنفيذية للمشروع، وممثلين عن الشركتين المنفذتين عن الجانب الصيني”.وتابع أن “الإدارة التنفيذية باشرت بتسليم مواقع العمل وتصاميم الأبنية في مختلف المحافظات إلى الشركات الصينية المنفذة، وقامت الشركة بعملية تسييج قطع الأراضي تمهيداً لوضع حجر الأساس في المحافظات، ومن ثم المباشرة بعملية الفحوصات المختبرية للتربة والمباشرة بعملية إنشاء الأساسات والبناء، ثم تلتها عملية وضع الحجر الأساس للمشروع من قبل رئيس مجلس الوزراء في محافظتي بغداد والأنبار، ومن قبل الأمين العام لمجلس الوزراء في محافظة النجف الأشرف، ومن ثم تلتها عملية وضع الحجر الأساس لبقية المحافظات من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، بحضور المحافظين وممثلين عن الشركتين المنفذتين”.وأكد مجيد أن “الفرق الهندسية والفنية للإدارة التنفيذية باشرت بمتابعة سير الأعمال ومراقبة نسب الإنجاز المتحققة بحسب الجداول الزمنية المخطط لها، وكذلك متابعة دوائر المهندس المقيم في كل محافظة من قبل دائرتي الأشغال والمباني في وزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى استمرار الاجتماعات الأسبوعية مع الشركتين المنفذتين والفرق الهندسية المشرفة”، لافتا الى أن “المشروع أسهم في تشغيل الأيادي العاملة العراقية، من المهندسين والفنيين والإداريين والحرفيين، وكذلك استفادتهم واكتسابهم للخبرات من قبل الجانب الصيني، فضلاً عن إسهام المشروع بتحريك عجلة السوق المحلية في المحافظات”.وواصل أن “نسب الإنجاز وصلت إلى مراحل متقدمة في عدد من الأبنية، وباشرت الشركتان بعملية صب السقوف للطبقات الأولى والتحول بإنشاء الطبقات الثانية، والعمل يسير بوتيرة عالية”.وختم مجيد بأن “دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية تواصل تنسيقها المباشر مع المحافظات ومديريات التربية فيها، لتهيئة المواقع للمرحلة الثانية من المشروع، والبالغة (3000) قطعة لتنفيذ المدارس”.

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