2022/09/15 | 18:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت محكمة جنايات صلاح الدين، الخميس 15 /9/2022، عن صدور أحكام بالسجن 15 عاماً...

ظهرت المقالة موظفون في صلاح الدين يتسببون بهدر مالي بقيمة 7 مليار دينار أولاً على المسلة.

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