2022/09/15 | 18:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pTfHr63LvL0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاستيلاء على الأراضي الزراعية.. آفة تأكل الأخضر واليابس في رأي الاغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاستيلاء على الأراضي الزراعية.. آفة تأكل الأخضر واليابس في رأي الاغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).