2022/09/15 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "علمود 100 ألف تذبحلك 50 واحد!".. عراقي ينتقد السائقين لتسببهم بموت زائرين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "علمود 100 ألف تذبحلك 50 واحد!".. عراقي ينتقد السائقين لتسببهم بموت زائرين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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