مصعد مستشفى الخضر العام بمحافظة المثنى كاد أن يقتل رجلاً يعلق بداخله والدفاع المدني يتدخل

2022/09/15 | 18:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إنقاذ رجلاً عُلِقَ في مصعد كهربائي لمدة ساعة ونصف داخل مستشفى الخضر العام في محافظة المثنى، جنوبي العراقي.

وذكر بيان للمديرية، أنّ “مصعد مستشفى الخضر العام في المثنى توقف وكان بداخله أحد المواطنين وبقي لمدة ساعة ونصف” مبيناً انه “كاد أن يختنق لعدم وجود الأوكسجين”.

وأضاف البيان، أنّ فرق “الدفاع المدني تدخلت وتم فتح المصعد وإنقاذه”.

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