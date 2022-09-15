القبض على أحد المطلوبين بقضايا فساد عند هروبه من محكمة تحقيق صلاح الدين (صورة)

2022/09/15 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل محاكمته.

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