وزير الموارد يبحث في سوريا الحفاظ على حصص العراق بـ

2022/09/15 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزيري الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والبيئة جاسم عبد العزيز حمادي، العراقيين، التحديات التي تواجه البلدين في ظل تراجع تدفق نهر الفرات، وتوحيد الجهود المشتركة للحفاظ على حصصهما من مياهه.

وعقد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس اجتماعا مع الوزيرين العراقيين، ناقش فيه معهما تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الموارد المائية والمشاريع الزراعية والبيئة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية وانخفاض كميات الهطولات المطرية والتحديات المناخية والبيئية التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.

وأكد الجانبان السوري والعراقي على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على حقوق سورية والعراق في مياه نهر الفرات، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الفنية، وتوسيع تجربة الري الحديث في البلدين.

واتفق الجانبان على تجاوز كل ما يعترض تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خصوصاً عمل المنافذ الحدودية والنقل البري.

وشدد الجانبان على أهمية بذل الجهود لتوسيع مجالات التعاون المشترك لتشمل آفاقاً جديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وتواكب التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم، مع التأكيد على الاستمرار بتطبيق سياسات الإدارة الرشيدة للموارد المائية والاستخدامات المثلى لها.

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