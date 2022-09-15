النقل تعلن نقل 176 الف زائر خلال الايام الماضية الى كربلاء

2022/09/15 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اليوم عن احصائيات عملية نقل الزوار والوافدين الى كربلاء المقدسة، التزامن مع اقتراب يوم زيارة الاربعين.

وذكر مدير عام الشركة الدكتور عبد العظيم كريم في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "ملاكات الشركة استطاعت نقل اكثر من (176,000) زائر خلال الايام الماضية فقط داخل قطوعات كربلاء المقدسة عبر باصات الشركة المتواجد في محافظة كربلاء ".

واضاف ان "الشركة استطاعت وخلال الايام الماضية تأمين عملية نقل مثالي دون اي تلكؤ او ايقاف لانسيابية النقل وحركة الحافلات داخل المدينة المقدسة ".

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