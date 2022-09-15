مجلس الامن الدولي يعلن تمديد مهمة فريق التحقيق بجرائم داعش في العراق

2022/09/15 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مجلس الأمن الدولي ، اليوم الخميس، تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في العراق.وذكر بيان المجلس تلقاه/المركز الخبري الوطني/: أنه […]

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